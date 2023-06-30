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Минус россияне: NaVi объявили новый состав по CS:GO

"Рожденные побеждать" подписали трех новых игроков.
Сегодня, 18:29
NaVi / navi.gg
NaVi / navi.gg

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила об изменениях в составе по CS:GO. 

Денис Electronic Шарипов, Илья Perfecto Залуцкий и Андрей Npl Кухарский покинули команду. В свою очередь к команде присоединились Алекси Aleksib Виролайнен, Иван iM Михай и Юстинас jL Лекавичус.

Таким образом, новый состав NaVi выглядит следующим образом: S1mple, B1t, Aleksib, iM, jL, B1ad3 (тренер).

Отметим, первым турниром для обновленного состава "рожденных побеждать" станет BLAST Premier Fall Groups.

На ISPORT также доступны расписание и результаты матче NaVi.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive

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