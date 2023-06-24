NaVi вернулись в первый дивизион DPC EEU

"Рожденные побеждать" не проиграли ни одной игры.

Состав NaVi по Dota 2 в следующем туре возвращается в первый дивизион DPC.

Украинская организация сумела досрочно оформить себе повышение в классе, благодаря шести побед в шести матчах третьего тура.

Последняя шестая победа над коллективом cybercats позволила "рожденным побеждать" не беспокоится о последнем матче против StoRm. К тому же состав заработал 17 тысяч долларов за победу.

Напомним, что после вылета во второй дивизион NaVi серьезно изменили состав, сейчас в команде играют два украинца и трое граждан Казахстана.

Также напомним, что начале третьего тура основная команда NaVi не без труда обыграла NaVi Junior.