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В новой части футсима от EA Sports все же будет руский язык

Канадцы никогда не отрицали его наличие.
Сегодня, 21:05
Федерико Кьеза / ea.com
Федерико Кьеза / ea.com

Несмотря на войну в Украине канадская комапния-разработчик EA все же решила добавить руский язык в EA Sports FC 24, которая прийдет на смену FIFA.

Ранее считалось, что языка террористов не будет в новой части, ведь пользователи из росии все так же не смогут ее купить легально.

Однако на страницах продукта в Steam, EGS и на других площадках значиться, что в игре будет не только руский язык, но и руская озвучка.

Стоит отметить, что во время анонса и открытия предзаказов информации о наличии руского языка не было. Но при этом, что интересно, сама канадская компания его наличие не отрицала и изначально указывала на своем сайте.

Ранее, напомним, росийская футбтльная команда оказалась свидетелями атаки на Крымский мост.

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