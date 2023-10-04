CadiaN официально покинул Heroic
Датский игрок будет играть в новой команде в CS2.
Киберспортивный клуб по CS2 Heroic официально объявил об изменениях в составе.
Капитан команды Каспер cadiaN Меллер был убран из команды, его перевели в запас.
Читай также: "Ждал этого момента очень долго": s1mple восхитился голом Мудрика на свой день рождения
Причиной такого решения стало то, что у игрока и организации "разные взгляды на будущее".
Таким образом, cadiaN будет играть в CS2 уже в новой команде.
Ранее сообщалось, что NaVi позорно проиграли финал последнего турнира по CS:GO.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!