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CadiaN официально покинул Heroic

Датский игрок будет играть в новой команде в CS2.
Сегодня, 18:22
Каспер
Каспер "cadiaN" Меллер / HLTV

Киберспортивный клуб по CS2 Heroic официально объявил об изменениях в составе.

Капитан команды Каспер cadiaN Меллер был убран из команды, его перевели в запас. 

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Причиной такого решения стало то, что у игрока и организации "разные взгляды на будущее".

Таким образом, cadiaN будет играть в CS2 уже в новой команде.

Ранее сообщалось, что NaVi позорно проиграли финал последнего турнира по CS:GO.

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