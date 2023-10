Официально: w0nderful заменит s1mple в NaVi

NAVI CS2 roster is complete and ready for the next event — BLAST Premier: Fall Final 2023. Welcome, @w0nderfulof ! 📰: https://t.co/V342QnlIwz #navination #CS2 pic.twitter.com/TZQfRBBfVY

