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Официально: w0nderful заменит s1mple в NaVi

Теперь состав "Рожденных побеждать" снова укомплектован.
Сегодня, 18:18
Игорь
Игорь "w0nderful" Жданов / navi.gg

NaVi на своем официальном сайте наконец объявили имя того, кто заменит в составе Александра "s1mple" Костылева.

Пятым участником команды стал Игорь "w0nderful" Жданов - "Рожденные побеждать" договорились с командой Sprout о трансфере украинского игрока.

"Я счастлив присоединиться к такой легендарной организации как NAVI! Это была моя величайшая мечта с тех пор, как я начал играть в CS. Очевидно же, правда? Я знаю, что сложно полностью заменить игрока уровня "s1mple" и оправдать все ожидания, но поверьте мне, я сделаю все, что в моих силах!", - заявил Жданов.

"Благодарю всех болельщиков и друзей, которые меня поддерживают, и огромное спасибо Natus Vincere за уникальную возможность выступать на большой сцене вместе с моей любимой командой!".

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Главным достижением "w0nderful" считается победа на турнире FiReLEAGUE 2022 с призовым фондом 150 тысяч долларов, а также 5-8 место на IEM Rio Major 2022. На счету Игоря 407 сыгранных карт на про-арене с рейтингом 1,22.

Дебютировать за новую команду "w0nderful" сможет уже в ноябре. Обновленный состав NaVi по CS2 примет участие на BLAST Premier: Fall Final 2023 (22-26 ноября) и BLAST Premier: World Final 2023 (13-17 декабря).

Напомним, что недавно Natus Vincere подтвердили информацию о том, что Александр s1mple Костылев приостановил карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Natus Vincere

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