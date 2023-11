Monte добыли уверенную победу над россиянами из Team Spirit

Don't stop my boys😘 2-0 HERE WE GO SEMIS 😎 #MonteGang HATERS, WHY DON'T YOU PICK UP THE PHONE📞📞📞 pic.twitter.com/hBfQTmTGt5

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...