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Monte добыли уверенную победу над россиянами из Team Spirit

Украинский коллектив уничтожил представителей оркостана.
Сегодня, 13:50
Woro2k / HLTV
Woro2k / HLTV

В пятницу, 3 ноября, в рамках четвертьфинала турнира по CS2 Thunderpick World Championship команда Monte встречалась с Team Spirit.

По итогам двух карт сильнее оказался украинский коллектив, уничтоживший русню на Nuke и Vertigo со счетом 13:8 и 16:12 соответственно.

В рамках полуфинала турнира Monte сыграют против победителя пары Heroic - Virtus.pro.

Напомним, призовой фонд Thunderpick World Championship составляет 500 тысяч долларов.

Ранее украинский коллектив потерпел поражение в финале Roobet Cup.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte CS2

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