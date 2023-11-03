Monte добыли уверенную победу над россиянами из Team Spirit

В пятницу, 3 ноября, в рамках четвертьфинала турнира по CS2 Thunderpick World Championship команда Monte встречалась с Team Spirit.

По итогам двух карт сильнее оказался украинский коллектив, уничтоживший русню на Nuke и Vertigo со счетом 13:8 и 16:12 соответственно.

Don't stop my boys😘



2-0 HERE WE GO SEMIS 😎 #MonteGang



HATERS, WHY DON'T YOU PICK UP THE PHONE📞📞📞 pic.twitter.com/hBfQTmTGt5 — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) November 3, 2023

В рамках полуфинала турнира Monte сыграют против победителя пары Heroic - Virtus.pro.

Напомним, призовой фонд Thunderpick World Championship составляет 500 тысяч долларов.

Ранее украинский коллектив потерпел поражение в финале Roobet Cup.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!