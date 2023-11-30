Monte теперь в Dota 2: команда объявила состав в новой дисциплине

У украинской организации теперь будут команды не только в CS2.

Киберспортивный клуб Monte выпустил заявление, в котором сообщил о том, что их организацию теперь будет представлять команда из Dota 2.

Состав Monte в Dota 2

Владислав Crystallize Кристанек – керри

Илья geO`Ясинский - саппорт

Сергей EcNart Слободянюк - саппорт

Владимир Moonlight Белоус - мед

Родион INFERNAL Кулаков - офлайн

"Банда, мы рады анонсировать вам наш первый состав по dota2. Мы выбрали непростой путь, отойдя от классических схем построения коллектива, и двигаемся в направлении развития новых игроков", – говорится в заявлении клуба.

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