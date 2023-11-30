Monte теперь в Dota 2: команда объявила состав в новой дисциплине
У украинской организации теперь будут команды не только в CS2.
Киберспортивный клуб Monte выпустил заявление, в котором сообщил о том, что их организацию теперь будет представлять команда из Dota 2.
Состав Monte в Dota 2
- Владислав Crystallize Кристанек – керри
- Илья geO`Ясинский - саппорт
- Сергей EcNart Слободянюк - саппорт
- Владимир Moonlight Белоус - мед
- Родион INFERNAL Кулаков - офлайн
"Банда, мы рады анонсировать вам наш первый состав по dota2. Мы выбрали непростой путь, отойдя от классических схем построения коллектива, и двигаемся в направлении развития новых игроков", – говорится в заявлении клуба.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!