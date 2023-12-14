Неймар принял участие в шоу-матче по CS2

Нападающий Аль-Хиляля Неймар сыграл в выставочном матче по Counter-Strike 2.

Вместе с футболистом в одной команде были бразильские киберспортсмены Габриэль FalleN Толедо, Александр Gaules Борба Чикета, Каике KSCERATO Керато и Андрей arT Пиовезан.

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В свою очередь, команду соперников возглавил стример Виктор Coringa Аугусто, ростер которого также насчитывал немало известных киберспортсменов.

Отметим, по итогу двух карт победу одержала команда соперников Неймара со счетом 13:6 и 13:8.

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