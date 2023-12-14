Неймар принял участие в шоу-матче по CS2
Бразилец сыграл со своими соотечественниками.
Нападающий Аль-Хиляля Неймар сыграл в выставочном матче по Counter-Strike 2.
Вместе с футболистом в одной команде были бразильские киберспортсмены Габриэль FalleN Толедо, Александр Gaules Борба Чикета, Каике KSCERATO Керато и Андрей arT Пиовезан.
Читай также: "Красивый сон": Неймар потроллил в соцсетях сына, опубликовав забавное фото
В свою очередь, команду соперников возглавил стример Виктор Coringa Аугусто, ростер которого также насчитывал немало известных киберспортсменов.
Отметим, по итогу двух карт победу одержала команда соперников Неймара со счетом 13:6 и 13:8.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!