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Украинец r1nkle заменит своего соотечественника в NiP

В европейский коллектив пополнился нашим земляком.
Сегодня, 18:18
r1nkle / HLTV
r1nkle / HLTV

Игрок CS2 Артем r1nkle Мороз станет игроком Ninjas in Pyjamas.

Данное подписание уже подтвердили инсайдеры из Швеции, сделав акцент на том, что сделка состоялась и о ней объявят уже в ближайшее время.

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Мороз займет позицию снайпера в команде, заменив своего соотечественника Данила headtr1ck Вилатова, который решил покинуть организацию.

Теперь состав "ниндзей" выглядит следующим образом: REZ, alex, maxster, r1nkle и тренер Xizt.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NIP CS2

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