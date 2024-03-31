Украинец r1nkle заменит своего соотечественника в NiP

Игрок CS2 Артем r1nkle Мороз станет игроком Ninjas in Pyjamas.

Данное подписание уже подтвердили инсайдеры из Швеции, сделав акцент на том, что сделка состоялась и о ней объявят уже в ближайшее время.

Читай также: NaVi в эмоциональном матче обыграли G2, выйдя в финал PGL Major Copenhagen 2024

Мороз займет позицию снайпера в команде, заменив своего соотечественника Данила headtr1ck Вилатова, который решил покинуть организацию.

Теперь состав "ниндзей" выглядит следующим образом: REZ, alex, maxster, r1nkle и тренер Xizt.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!