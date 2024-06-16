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NaVi уступили Team Spirit в финале Blast Premier: Spring

Украинский коллектив потерпел обидное поражение в решающей игре.
Сегодня, 21:14
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В воскресенье, 16 июня, в рамках турнира по CS2 Blast Premier: Spring NaVi встречались с Team Spirit в формате BO5.

"Рожденные побеждать" потерпели две подряд неудачи на двух картах, не сумев показать свою лучшую игру на Ancient и Dust2.

Источник: HLTV

После этого, казалось, что наши парни собрались и готовы совершить камбэк, разгромив Spirit на Mirage, однако уже на Nuke российский коллектив завершил начатое.

К сожалению, NaVi заняли второе место на турнире, выиграв лишь приз в размере 85 тысяч долларов, в то время как из оппоненты забрали помимо кубка 200 тысяч.

На ISPORT также доступны расписание и результаты Natus Vincere.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2

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