NaVi уступили Team Spirit в финале Blast Premier: Spring

В воскресенье, 16 июня, в рамках турнира по CS2 Blast Premier: Spring NaVi встречались с Team Spirit в формате BO5.

"Рожденные побеждать" потерпели две подряд неудачи на двух картах, не сумев показать свою лучшую игру на Ancient и Dust2.

Источник: HLTV

После этого, казалось, что наши парни собрались и готовы совершить камбэк, разгромив Spirit на Mirage, однако уже на Nuke российский коллектив завершил начатое.

К сожалению, NaVi заняли второе место на турнире, выиграв лишь приз в размере 85 тысяч долларов, в то время как из оппоненты забрали помимо кубка 200 тысяч.

На ISPORT также доступны расписание и результаты Natus Vincere.

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