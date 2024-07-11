Команда Коноплянки в составе сборной Украины вышла на чемпионат мира
Наши парни смогли пробиться на крупный турнир.
Команда бывшего футболиста Севильи и Днепра Евгения Коноплянки по CS2 вышла на чемпионат мира.
Kono.ECF в матче за путевку на крупный турнир обыграла Румынию на карте Ancient со счетом 13:11. При этом, украинский коллектив проиграл по ходу встречи со счетом 2:10, по сумел сделать громкий камбэк.
Напомним, команда Коноплянки появилась в мире CS2 лишь в мае. В составе выступают исключительно таланты из Украины.
Ранее сообщалось, что команда Зинченко выиграла свой первый турнир с призовыми, как зарплата украинца за полдня.
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