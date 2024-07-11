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Команда Коноплянки в составе сборной Украины вышла на чемпионат мира

Наши парни смогли пробиться на крупный турнир.
Сегодня, 09:51
Kono.ECF / HLTV
Kono.ECF / HLTV

Команда бывшего футболиста Севильи и Днепра Евгения Коноплянки по CS2 вышла на чемпионат мира.

Kono.ECF в матче за путевку на крупный турнир обыграла Румынию на карте Ancient со счетом 13:11. При этом, украинский коллектив проиграл по ходу встречи со счетом 2:10, по сумел сделать громкий камбэк.

Источник: HLTV

Напомним, команда Коноплянки появилась в мире CS2 лишь в мае. В составе выступают исключительно таланты из Украины.

Ранее сообщалось, что команда Зинченко выиграла свой первый турнир с призовыми, как зарплата украинца за полдня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка CS2

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