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Команда Зинченко в драматичном матче вылетела с Perfect World Shanghai Major 2024

Passion UA остановились в шаге от основной стадии турнира.
Сегодня, 13:45
Михаил
Михаил "Kane" Благин / HLTV

Во вторник, 3 декабря, состоялся матч отбора в основную стадию Major, в котором сыграли Passion UA, владельцем которой является Александр Зинченко, и Wildcard.

Первая карта Inferno была выбором от европейского коллектива. Она завершился разгромной победой Wildcard - 13:6.

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Затем команды сыграли на Mirage, где были лучше украинцы - 13:6.

Дисайдером стал Ancient. Passion UA были лучшими за первую половину, отыграв в защите, - 7:5, но затем Wildcard включились. Победитель определился в овертайме, а им стал Wildcard - 16:13.

Украинский коллектив, который впервые дошел до такой стадии, завершил свое участие на турнире. Команда заняла 17-19 место, получив 10 тысяч долларов призовых.

Wildcard - Passion UA 2:1 (13:6, 6:13, 16:13)

Отметим, что до этого команда Зинченко не "отбила" кулачки команде с российским спонсором в матче отбора к основной стадии Major.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты стадии открытия Perfect World Shanghai Major 2024.

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