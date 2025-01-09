"Я из "ЛНР"": Украинский киберспортсмен зашкварился своей позицией об оккупации своей области

Киберспортсмен российско-cербской команды Team Spirit Мирослав "Zont1x" Плахотя зашкварился своей позицией относительно оккупации родной Луганской области.

Ранее во время игры в CS2 Плахотя в чате игры написал, что он из "ЛНР", а накануне подтвердил свои слова в голосовом чате в матче на платформе FaceIT.

Тиммейт Мирослава спросил его: «Ты из Луганска или из "ЛНР""?? В ответ Zont1x уверенно ответил, что он из "ЛНР".

Позже Плахотя добавил: "Ну если ты приедешь туда и увидишь украинский флаг тогда это Луганск, а не "ЛНР", а на вопрос почему он не выступает под российским флагом ответил: "Он мне не нужен, я не считаю себя русским".

Напомним, на ISPORT доступны результаты матчей NaVi.

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