Игрок NaVi прокомментировал поражение россиянам из Team Spirit

В рамках полуфинала IEM Katowice 2025 NaVi проиграли россиянам из Team Spirit.

Первая карта Mirage закончилась со счетом 8:13, на Dust_2 «рожденные побеждать» дотерпели до овертаймов, однако, все равно проиграли 14:16.

После игры один из игроков команды Юстинас «JL» Лекявичус кратко прокомментировал результат поединка.

«Унизительное поражение, хотя и счет 0:2, матч был напряжением. Они меньше ошибались и справедливо победили.

Арена Spodek была невероятной, в следующем году мы станем сильнее, спасибо за то, что болели за нас», - написал jL.

На ISPORT доступны результаты IEM Katowice 2025.

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