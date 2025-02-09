iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Игрок NaVi прокомментировал поражение россиянам из Team Spirit

Юстинас Лекявичус назвал результат матча унизительным.
Сегодня, 01:11
Юстинас
Юстинас "JL" Лекявичус / Getty Images

В рамках полуфинала IEM Katowice 2025 NaVi проиграли россиянам из Team Spirit.

Первая карта Mirage закончилась со счетом 8:13, на Dust_2 «рожденные побеждать» дотерпели до овертаймов, однако, все равно проиграли 14:16.

После игры один из игроков команды Юстинас «JL» Лекявичус кратко прокомментировал результат поединка.

«Унизительное поражение, хотя и счет 0:2, матч был напряжением. Они меньше ошибались и справедливо победили.

Арена Spodek была невероятной, в следующем году мы станем сильнее, спасибо за то, что болели за нас», - написал jL.

На ISPORT доступны результаты IEM Katowice 2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

Статьи по теме

NaVi проиграли россиянам из Spirit в полуфинале IEM Katowice 2025 NaVi проиграли россиянам из Spirit в полуфинале IEM Katowice 2025
IEM Katowice 2025: Vitality прошли TheMongolz, Spirit победили Team Spirit IEM Katowice 2025: Vitality прошли TheMongolz, Spirit победили Team Spirit
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, B8 вернулись в ТОП-30 Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, B8 вернулись в ТОП-30
NaVi дважды проиграли и вылетели с квалификации ESL One Raleigh 2025 NaVi дважды проиграли и вылетели с квалификации ESL One Raleigh 2025
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт01:11
Игрок NaVi прокомментировал поражение россиянам из Team Spirit
Европа00:37
Челси вылетел из Кубка Англии
Европа00:09
Реал и Атлетико сыграли в закономерную ничью в мадридском дерби
Вчера, 23:34
Европа23:34
Новичок Шахтера обратился к фанам клуба
Бокс23:10
Фьюри впервые появился на публике после поражения в реванше с Усиком
Бокс22:59
Ирландский боксер умер в возрасте 28 лет
Киберспорт22:30
NaVi проиграли россиянам из Spirit в полуфинале IEM Katowice 2025
Киберспорт22:30
IEM Katowice 2025: Vitality прошли TheMongolz, Spirit победили Team Spirit
Бокс22:25
Пол резко отреагировал на срыв боя с Альваресом, послав его и обозвав жадной белкой
Европа22:07
Ман Юнайтед определился с приоритетными целями на позицию форварда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK