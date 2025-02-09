Игрок NaVi прокомментировал поражение россиянам из Team Spirit
Юстинас Лекявичус назвал результат матча унизительным.
В рамках полуфинала IEM Katowice 2025 NaVi проиграли россиянам из Team Spirit.
Первая карта Mirage закончилась со счетом 8:13, на Dust_2 «рожденные побеждать» дотерпели до овертаймов, однако, все равно проиграли 14:16.
После игры один из игроков команды Юстинас «JL» Лекявичус кратко прокомментировал результат поединка.
«Унизительное поражение, хотя и счет 0:2, матч был напряжением. Они меньше ошибались и справедливо победили.
Арена Spodek была невероятной, в следующем году мы станем сильнее, спасибо за то, что болели за нас», - написал jL.
На ISPORT доступны результаты IEM Katowice 2025.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!