Безумным финишем с падением чемпиона Европы и других гонщиков завершился 4-й этап Тур де Франс

Мощный драматический сюжет состоялся в четвертый день гонок.

Во вторник, 4 июля, состоялась очередная гонка в рамках Тур де Франс, которая запомнилась яркой концовкой.

На финишных километрах, которые были проложены по гоночной трассе, не обошлось без нескольких падений спринтеров.

Первым за 1,6 км до финиша упал чемпион Европы, 26-летний нидерландский гонщик команды Soudal Quick-Step Фабио Якобсен. Он смог подняться и показал оператору, что с ним все в порядке.

Отметим, еще несколько гонщиков, в том числе гонщик Uno-X, упали перед самым финишем.

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