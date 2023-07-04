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Безумным финишем с падением чемпиона Европы и других гонщиков завершился 4-й этап Тур де Франс

Мощный драматический сюжет состоялся в четвертый день гонок.
Вчера, 22:22
Тур де Франс / Getty Images
Тур де Франс / Getty Images

Во вторник, 4 июля, состоялась очередная гонка в рамках Тур де Франс, которая запомнилась яркой концовкой.

На финишных километрах, которые были проложены по гоночной трассе, не обошлось без нескольких падений спринтеров.

Первым за 1,6 км до финиша упал чемпион Европы, 26-летний нидерландский гонщик команды Soudal Quick-Step Фабио Якобсен. Он смог подняться и показал оператору, что с ним все в порядке.

Отметим, еще несколько гонщиков, в том числе гонщик Uno-X, упали перед самым финишем.

На ISPORT также доступны результаты и расписание всех гонок Тур де Франс 2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тур де Франс

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