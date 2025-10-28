iSport.ua
Украинское дерби во втором туре: определилось расписание Лиги чемпионов по футзалу

Стало известно, с кем, когда и где сыграют украинские клубы.
Сегодня, 10:54       Автор: Василий Войтюк
Киев Футзал
Киев Футзал

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов по футзалу примут участие сразу два украинских клуба - киевские ХИТ и Киев Футзал.

На групповом этапе наши команды попали в один квартет с чемпионами Словении (Вргинка) и Северной Македонии (Форца).

Все матчи группы пройдут в столице Словении Любляне на протяжении трех дней с 29 октября по 1 ноября.

Расписание матчей группового этапа

1-й тур / 29 октября

  • 18:00 ХИТ (Украина) - Форца (Северная Македония)
  • 21:00 Киев Футзал (Украина) - Врхника (Словения)

2-й тур / 30 октября

  • 18:00 Киев Футзал (Украина) - ХИТ (Украина)
  • 21:00 Врхника (Словения) - Форца (Северная Македония)

3-й тур / 1 ноября

  • 17:00 Форца (Северная Македония) - Киев Футзал (Украина)
  • 21:00 Врхника (Словения) - ХИТ (Украина)

Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Экстра-лиги-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


