Украинское дерби во втором туре: определилось расписание Лиги чемпионов по футзалу

Стало известно, с кем, когда и где сыграют украинские клубы.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов по футзалу примут участие сразу два украинских клуба - киевские ХИТ и Киев Футзал.

На групповом этапе наши команды попали в один квартет с чемпионами Словении (Вргинка) и Северной Македонии (Форца).

Все матчи группы пройдут в столице Словении Любляне на протяжении трех дней с 29 октября по 1 ноября.

Расписание матчей группового этапа

1-й тур / 29 октября

18:00 ХИТ (Украина) - Форца (Северная Македония)

- Форца (Северная Македония) 21:00 Киев Футзал (Украина) - Врхника (Словения)

2-й тур / 30 октября

18:00 Киев Футзал (Украина) - ХИТ (Украина)

- 21:00 Врхника (Словения) - Форца (Северная Македония)

3-й тур / 1 ноября

17:00 Форца (Северная Македония) - Киев Футзал (Украина)

21:00 Врхника (Словения) - ХИТ (Украина)

