Украинское дерби во втором туре: определилось расписание Лиги чемпионов по футзалу
Стало известно, с кем, когда и где сыграют украинские клубы.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов по футзалу примут участие сразу два украинских клуба - киевские ХИТ и Киев Футзал.
На групповом этапе наши команды попали в один квартет с чемпионами Словении (Вргинка) и Северной Македонии (Форца).
Все матчи группы пройдут в столице Словении Любляне на протяжении трех дней с 29 октября по 1 ноября.
Расписание матчей группового этапа
1-й тур / 29 октября
- 18:00 ХИТ (Украина) - Форца (Северная Македония)
- 21:00 Киев Футзал (Украина) - Врхника (Словения)
2-й тур / 30 октября
- 18:00 Киев Футзал (Украина) - ХИТ (Украина)
- 21:00 Врхника (Словения) - Форца (Северная Македония)
3-й тур / 1 ноября
- 17:00 Форца (Северная Македония) - Киев Футзал (Украина)
- 21:00 Врхника (Словения) - ХИТ (Украина)
