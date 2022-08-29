iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023

"Желто-синие" не оставили шансов соперницам.
Сегодня, 00:45
Женская сборная Украины / cev.lu
Женская сборная Украины / cev.lu
0 0 0

Женская сборная Украины в поединке квалификации на чемпионат Европы-2023 встретилась с Португалией.

В третьем туре своей группы "желто-синие" взяли верх над оппонентками со счетом 3:0.

В следующей игре украинки снова встретятся с португалками. Поединок состоится 4 сентября.

С каждого квартета выходят по две лучшие команды.

После трех матчей Украина идет на первом месте с восемью очками.

Украина - Португалия 3:0 (25:17, 25:21, 25:8)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина волейбол женская сборная Украины по волейболу чемпионат европы 2023
0 0 0

Статьи по теме

Команда украинца FEAR вышла на отборочный турнир на Major Команда украинца FEAR вышла на отборочный турнир на Major
Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ
Луческу намекнул на уход с поста тренера Динамо Луческу намекнул на уход с поста тренера Динамо
Попов получил травму в матче с Днепром-1 Попов получил травму в матче с Днепром-1
Помочь журналистам

Видео

Гран-при Бельгии. Обзор гонки
Гран-при Бельгии. Обзор гонки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Игровые00:45
Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023
Украина00:37
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина00:15
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:55
Европа23:55
Бавария готова предложить своему вратарю новый контракт, но тот может уйти
Европа23:48
ПСЖ не смог победить Монако в центральном матче тура Лиги 1
Формула 123:26
Гран-при Бельгии. Обзор гонки
Киберспорт23:17
Команда украинца FEAR вышла на отборочный турнир на Major
Европа23:10
Ноттингем Форест - Тоттенхєм 0:2 Видео голов и обзор матча АПЛ
Сборные23:01
Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ
Европа22:47
Левандовски оформил дубль, а Барселона разгромила Вальядолид
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK