Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023

Сегодня, 00:45

Сегодня, 00:45

"Желто-синие" не оставили шансов соперницам.

Женская сборная Украины в поединке квалификации на чемпионат Европы-2023 встретилась с Португалией.

В третьем туре своей группы "желто-синие" взяли верх над оппонентками со счетом 3:0.

В следующей игре украинки снова встретятся с португалками. Поединок состоится 4 сентября.

С каждого квартета выходят по две лучшие команды.

После трех матчей Украина идет на первом месте с восемью очками.

Украина - Португалия 3:0 (25:17, 25:21, 25:8)