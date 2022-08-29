Женская сборная Украины по волейболу победила Португалию в матче отбора на ЧЕ-2023
"Желто-синие" не оставили шансов соперницам.
Женская сборная Украины в поединке квалификации на чемпионат Европы-2023 встретилась с Португалией.
В третьем туре своей группы "желто-синие" взяли верх над оппонентками со счетом 3:0.
В следующей игре украинки снова встретятся с португалками. Поединок состоится 4 сентября.
С каждого квартета выходят по две лучшие команды.
После трех матчей Украина идет на первом месте с восемью очками.
Украина - Португалия 3:0 (25:17, 25:21, 25:8)