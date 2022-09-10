Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Францию и квалифицировалась на Европейские игры-2023

Победа над французами позволила гарантировать участие на турнире, который пройдет летом 2023 года в Кракове.

В субботу, 10 сентября, состоялся полуфинал Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, в котором сборной Украины противостояла команда из Франции.

Наша национальная сборная разгромила своего оппонента со счетом 10:5, пробившись в последний раунд турнира. В матче за 5-е место Украина сразиться с Азербайджаном, который в своем поединке справился с Польшей 6:2.

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Стоит отметить, что данная победа сборной Украины позволила ей квалифицироваться на Европейские игры, которые пройдут летом 2023 года в польском Кракове.

Напомним, что свое право участвовать на Европейских играх-2023 также выборола и женская сборная по пляжному футболу.