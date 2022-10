Tundra Esports - чемпионы The International 2022

THE AEGIS IS OURS! #TI11 CHAMPIONS 🏆 Thankyou #TundraTribe 🔻 for the amazing support! Now let’s go fucking party 🍾 pic.twitter.com/vU26BGF96y

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...