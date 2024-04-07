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Женская сборная Украины по гандболу впервые за десять лет вышла на чемпионат Европы

Украинки в ноябре-декабре сыграют в финальной стадии континентального первенства.
Сегодня, 20:58
Украинки сыграют на Евро-2024 / ФГУ
Украинки сыграют на Евро-2024 / ФГУ

Женская сборная Украины по гандболу квалифицировалась на чемпионат Европы-2024.

Украинки пропустили четыре предыдущих турнира, а последний раз были представлены на континентальном первенстве в 2014 году.

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В решающем матче квалификации Евро-2024 украинская сборная встречалась со Словакией и, уступая после первого тайма 13:15, сумела переломить ход встречи и завершить поединок вничью 25:25.

Этого результата хватило, чтобы получить путевку в финальную часть чемпионата Европы. Украинки с семью очками в шести матчах заняли второе место в отборочной группе, уступив первенство в квартете Германии.

Чемпионат Европы-2024 по гандболу среди женщин, в котором примут участие 24 команды, пройдет с 28 ноября по 15 декабря в Австрии, Венгрии и Швейцарии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гандбол Сборная Украины чемпионат Европы

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