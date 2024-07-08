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Умер главный тренер украинской команды по волейболу

Наставник харьковской Юракадемии Сергей Коваленко ушел из жизни в возрасте 45 лет.
Сегодня, 22:57
Сергей Коваленко / ФВУ
Сергей Коваленко / ФВУ

На 46-м году жизни умер главный тренер харьковской Юракадемии Сергей Коваленко, сообщает официальный сайт Профессиональной лиги волейбола Украины.

Причина смерти бывшего волейболиста, который возглавлял родную команду, остается неизвестной.

"С глубоким сожалением сообщаем, что 8 июля в возрасте 45 лет преждевременно ушел из жизни главный тренер ВСК "Юридическая академия" Сергей Коваленко", - говорится в заявлении.

"Все волейбольное сообщество ПВЛУ глубоко скорбит по поводу потери специалиста и замечательного коллеги. Этот человек навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким Сергея Владимировича. Пусть покоится с миром ... Вечная память, тренер ...".

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Сергей Коваленко во время карьеры игрока выступал за харьковские Юракадемию (1999-2005) и Локомотив (2006-2008). В 2002 году он стал чемпионом Европы среди студенческих команд.

На счету Коваленко одно чемпионство Украины (с Локомотивом в сезоне-2006/07). Он также трижды становился серебряным и четырежды - бронзовым призером чемпионата. Три раза он поднимал над головой Кубок Украины.

В 2019 году он вернулся в Юракадемию в качестве главного тренера. Под его руководством харьковский коллектив дважды занимал третье место чемпионата Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол

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