Выбор и Артур Мьюзик узнали соперников в плей-офф клубного ЧМ по пляжному футболу
Артур Мьюзик и Выбор преодолели групповой этап клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
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Киевляне одержали одну победу и однажды проиграли, но сумели выйти в плей-офф со второго места. Клуб из Днепра уверенно выиграл три матча из трех, квалифицировавшись дальше с первой строчки.
Так, подопечные Константина Андреева в 1/16 сыграют против команды из Сальвадора – ПФК Бара де Сантиаго, а киевляне сыграют против Пафоса (Кипр), который сейчас тренирует бывший футболист сборной Украины Роман Пачев.
Следует отметить, матчи плей-офф состоятся уже завтра, 20 сентября.
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