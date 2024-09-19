Выбор и Артур Мьюзик узнали соперников в плей-офф клубного ЧМ по пляжному футболу

Подопечные Андреева сыграют с командой из Сальвадора, а "музыканты" сойдутся с клубом Романа Пачева.

Артур Мьюзик и Выбор преодолели групповой этап клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

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Киевляне одержали одну победу и однажды проиграли, но сумели выйти в плей-офф со второго места. Клуб из Днепра уверенно выиграл три матча из трех, квалифицировавшись дальше с первой строчки.

Так, подопечные Константина Андреева в 1/16 сыграют против команды из Сальвадора – ПФК Бара де Сантиаго, а киевляне сыграют против Пафоса (Кипр), который сейчас тренирует бывший футболист сборной Украины Роман Пачев.

Результати жеребкування / Источник: beachsoccer.com

Следует отметить, матчи плей-офф состоятся уже завтра, 20 сентября.

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