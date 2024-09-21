ПФК Выбор сотворил невероятный камбэк против немцев и вышел в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу

Выбор из Днепра в невероятном матче "перестрелял" представителей Германии и вышел в полуфинал проходящего на Сардинии (Италия) клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

Читай также: Артур Мьюзик в сумасшедшем матче уступил Пафосу и вылетел из клубного ЧМ по пляжному футболу

Обе команды мощно начали первый тайм, особенно не присматриваясь друг к другу. В итоге сыграли очень результативно, забив шесть голов на двоих на старте встречи, поочередно выходя вперед. За Выбор забивали Дмитрий Войтенко, Бенжамин и один мяч немцы "срезали" в свои ворота.

Вторая половина встречи началась с "холодного душа" для подопечных Андреева, в равной игре немцы нашли свои моменты и дважды сумели поразить ворота Сабатюка, но шустрый легионер Бенжамин не отпустил немцев в отрыв, сократив счет в середине тайма.

ПФК Вибір

В начале третьего тайма немецкий клуб снова вернул себе комфортное преимущество, забив со штрафного. Немцы начали тянуть время, но здесь фарт был на стороне Выбора. Сначала Щитник дальним ударом со штрафного расстроил голкипера немцев, а затем, за минуту до конца основного времени, свой шанс использовал Озу, переведя матч в овертайм. В дополнительное время команды не забивали, а в серии пенальти днепряне пробили безупречно, забив 5 ударов из 5, а Саботюк потянул один выстрел.

ПФК Выбор – ПФК Реал Мюнстер 6:6 (5:3 в серии пенальти).

Голы: Бенжамин (2), Войтенко, Щитник, Озу, автогол. В Серии пенальти за Выбор забивали: Озу, Дубовик, Щиткин, Бенжамин, Касаткин.

Стоит отметить, уже сегодня, 21 сентября, Выбор проведет полуфинальный матч против ПФК Фалфала (Израиль) в 18:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!