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Захарова высказалась о конфликте Ломаченко с Притулой

Глава федерации художественной гимнастики встала на сторону экс-боксера с украинским паспортом.
Сегодня, 17:17       Автор: Василий Медвидь
Cтелла Захарова / Instagram
Cтелла Захарова / Instagram

Президент федерации художественной гимнастики Стелла Захарова поделилась мыслями о конфликте Василия Ломаченко с Сергеем Притулой.

По словам функционера, экс-телеведущий, а сейчас инфлюенсер пытается «хайповать» на имени бывшего боксера с украинским паспортом.

"Василий – украинец. Разве Ломаченко предал Украину? Он, как и Александр Усик, всегда представляли наше государство в мире, сражались за его честь на ринге.

Вот скажите мне, пожалуйста, какое вообще право имеют люди, не имеющие никакого отношения к спорту, писать такие вещи в его адрес? Что они хотят? Похайповать? Наши спортсмены рыгали кровью, боролись за награды, годами работали на свое имя, имидж, очень нелегким трудом зарабатывали деньги

Товарищ Притула же не побежал к Глафире Петровне, которую никто не знает, не хайпивал с нее. А почему? Потому что это никому не интересно. И он начал хайпивать на имени Ломаченко".

Захарова также заявила, что Притула «ничего не умеет в жизни».

«Знаете, таких вот Швондеров сейчас развелось очень много. Людей, которые ничего не умеют, ничего не знают и ничего не хотят делать... Сидят дома, видео снимают, хайпуют и оскорбляют заслуженных спортсменов.

Что такое хейт, я хорошо знаю, испытала на себе, знаю, о чем говорю», – сказала Захарова.

Напомним, что конфликт между Василием и Сергеем начался с того, что Ломаченко высказался об обстреле родной школы, не упомянув вину россиян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Стелла Захарова

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