iSport.ua
Русский Українська
Другие

Левченко: Ударилась пальцем в дверь, думала перелом

От топ-скачка до бытовой травмы.
Сегодня, 09:19       Автор: Валентина Чорноштан
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

Стрибунка в высоту Юлия Левченко, завоевавшая серебро Континентального тура в Италии и ставшая чемпионкой Украины-2025, поделилась итогами соревновательного сезона этого года.

"Сезон был классным и насыщенным, для меня он стал одним из самых успешных за много лет, поэтому могу унести с собой только приятное и позитивное в новый год. Мечты потихоньку сбываются, и я надеюсь, что так будет продолжаться и в дальнейшем прогресс", - поделилась спортсменка для Суспільне спорт .

Также она рассказала о бытовой травме:

Я получила бытовую травму, но уже все нормально, восстанавливаюсь и рассчитываю на зимний сезон, а также буду автоматически готовиться к летнему. Я ударилась пальцем о дверь – очень быстро хотела все сделать, и так случилось. Это было одновременно смешно и несмешно, ведь произошло не на тренировке, а дома за секунду. Я думала, что будет перелом, но все обошлось нормально. Немножко сама себе стресса добавила.

О подготовке к следующему сезону Юлия рассказала, что:

"Решила, что хочу быть дома, поэтому готовлюсь к сезону полностью в Украине. Все нормально, родные стены греют и вдохновляют. Даже несмотря на трудности, морально мне дома легче, когда рядом родные, друзья и тренер. Наслаждаюсь этими моментами".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко

Статьи по теме

Магучих не смогла взять золото ЧМ-2025 Магучих не смогла взять золото ЧМ-2025
Магучих и Левченко сразятся за "золото" ЧМ-2025: онлайн-трансляция финала Магучих и Левченко сразятся за "золото" ЧМ-2025: онлайн-трансляция финала
Магучих и Левченко вышли в финал прыжков в высоту на ЧМ-2025, Табашник не квалифицировалась Магучих и Левченко вышли в финал прыжков в высоту на ЧМ-2025, Табашник не квалифицировалась
Украина объявила состав сборной на чемпионат мира по легкой атлетике Украина объявила состав сборной на чемпионат мира по легкой атлетике

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: b1t в четвертый раз попал в список
просмотров

Последние новости

Европа12:03
Главный тренер Кристал Пэлас объявил о своем решении остаться в команде или уйти
ЧМ-202611:45
Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины против Швеции
НБА11:22
Йокич установил новый рекорд результативности для овертайма
Шахматы11:04
ФИДЕ и МОК решили судьбу россиян на шахматных турнирах
Украина10:04
Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников
НБА09:45
Лейкерс потеряли Ривза в игре с Рокетс из-за его проблем с ногой
Другое09:19
Левченко: Ударилась пальцем в дверь, думала перелом
НБА08:56
НБА: Нью-Йорк обыграл Кливленд, Сан-Антонио победил Оклахому
Европа08:32
Барселона и клубы АПЛ следят за форвардом Леванте
Другие страны08:02
"Он должен выплатить деньги": Шевченко высказался о средствах Абрамовича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK