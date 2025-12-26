Левченко: Ударилась пальцем в дверь, думала перелом

Стрибунка в высоту Юлия Левченко, завоевавшая серебро Континентального тура в Италии и ставшая чемпионкой Украины-2025, поделилась итогами соревновательного сезона этого года.

"Сезон был классным и насыщенным, для меня он стал одним из самых успешных за много лет, поэтому могу унести с собой только приятное и позитивное в новый год. Мечты потихоньку сбываются, и я надеюсь, что так будет продолжаться и в дальнейшем прогресс", - поделилась спортсменка для Суспільне спорт .

Также она рассказала о бытовой травме:

Я получила бытовую травму, но уже все нормально, восстанавливаюсь и рассчитываю на зимний сезон, а также буду автоматически готовиться к летнему. Я ударилась пальцем о дверь – очень быстро хотела все сделать, и так случилось. Это было одновременно смешно и несмешно, ведь произошло не на тренировке, а дома за секунду. Я думала, что будет перелом, но все обошлось нормально. Немножко сама себе стресса добавила.

О подготовке к следующему сезону Юлия рассказала, что:

"Решила, что хочу быть дома, поэтому готовлюсь к сезону полностью в Украине. Все нормально, родные стены греют и вдохновляют. Даже несмотря на трудности, морально мне дома легче, когда рядом родные, друзья и тренер. Наслаждаюсь этими моментами".

