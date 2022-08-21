Синюк завоевал серебро, а Мажула - бронзу в парагребле на Мультиспортивном Евро-2022

В воскресенье, 21 августа, в последний день проведения Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене (Германия) прошли соревнования по парагребле на дистанции 200 м.

В мужском заплыве украинскую сборную представлял Николай Синюк - и получилось у него это очень успешно. 34-летний спортсмен финишировал вторым, принеся Украине очередную серебряную медаль.

В заплыве женщин от Украины выступала Марина Мажула. Она также попала на пьедестал, завоевав бронзу в заплыве на каяке-одиночке в классе KL1.

Марина Мажула (справа)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех соревнований чемпионата Европы на 21 августа.