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Синюк завоевал серебро, а Мажула - бронзу в парагребле на Мультиспортивном Евро-2022

Спортсмены пополнили копилку Украины на чемпионате Европы новыми медалями.
Сегодня, 13:05
Николай Синюк (слева)
Николай Синюк (слева)
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В воскресенье, 21 августа, в последний день проведения Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене (Германия) прошли соревнования по парагребле на дистанции 200 м.

В мужском заплыве украинскую сборную представлял Николай Синюк - и получилось у него это очень успешно. 34-летний спортсмен финишировал вторым, принеся Украине очередную серебряную медаль.

В заплыве женщин от Украины выступала Марина Мажула. Она также попала на пьедестал, завоевав бронзу в заплыве на каяке-одиночке в классе KL1.

Марина Мажула (справа)
Марина Мажула (справа)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех соревнований чемпионата Европы на 21 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чемпионат Европы мультиспортивный евро-2022 Николай Синюк Марина Мажула
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