Синюк завоевал серебро, а Мажула - бронзу в парагребле на Мультиспортивном Евро-2022
Спортсмены пополнили копилку Украины на чемпионате Европы новыми медалями.
В воскресенье, 21 августа, в последний день проведения Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене (Германия) прошли соревнования по парагребле на дистанции 200 м.
В мужском заплыве украинскую сборную представлял Николай Синюк - и получилось у него это очень успешно. 34-летний спортсмен финишировал вторым, принеся Украине очередную серебряную медаль.
В заплыве женщин от Украины выступала Марина Мажула. Она также попала на пьедестал, завоевав бронзу в заплыве на каяке-одиночке в классе KL1.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех соревнований чемпионата Европы на 21 августа.