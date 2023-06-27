Любченко завоевал золото по муай-тай

Во вторник, 27 июня, в рамках Евроигр-2023 состоялся финал в дисциплине муай-тай в весе до 67 кг.

В решающем поединке принимал участие украинец Игорь Любченко, который встречался с представителем Польши Оскаром Зигертом.

По итогам трех раундов спортсмен из Украины добыл уверенную победу над соперником со счетом 3:0.

Таким образом, Любченко принес своей стране 26 золотую медаль.

На ISPORT также доступны расписание и результаты украинцев на Евроиграх-2023.