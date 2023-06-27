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Ефименко - чемпион Европейских игр-2023 по муай тай

Вторая и, возможно, не последняя победа украинцев в данном виде спорта за день.
Сегодня, 18:21
Александр Ефименко / https://www.nationthailand.com/
Александр Ефименко / https://www.nationthailand.com/

Во вторник, 27 июня, в Польше состоялся финальный поединок по муай тай в рамках Европейских игр 2023 года.

В весовой категории до 71 кг встретились украинец Александр Ефименко и португалец Гонсалу Да Кошта Диаш Нойте.

Во всех трех раундах 21-летний украинский боец был лучше своего оппонента, что и было отмечено судьями, которые единогласным решением отдали победу именно ему - 30:27 и Ефименко стал чемпионом Европейских игр-2023.

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Стоит отметить, что в этот день Украина может получить еще две золотые медали по муай тай: Егор Скурихин выступит в финале весовой категории до 81 кг, а Олег Приймачев - в финале до 91 кг.

Ранее "золото" Европейских игр 2023 года завоевал Игорь Любченко, одолевший представителя Польши.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры муай тай Европейские Игры-2023

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