Скурихин - серебряный призер Европейских игр-2023 по муай тай

Во вторник, 27 июля, в Польше прошел финал Европейских игр 2023 года по муай тай.

В весовой категории до 81 кг в рамках финального поединка сошлись украинец Егор Скурихин и молдаванин Артем Ливадари.

Бой получился примерно равным, но преимуществом владел Ливадари. В итоге судьи единогласным решением признали победителем именно представителя Молдовы - 30:27.

К сожалению, Скурихин не сумел продолжить тенденцию финального дня, когда украинцы получают золотые медали. Но и такой результат поможет Украине закрепиться среди лидеров в медальном зачете.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами украинский спортсменов на Европейских играх-2023.