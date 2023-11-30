Франции отдадут еще одну Олимпиаду, Солт-Лейк-Сити также снова примет Игры
МОК определился с местом проведения зимних Олимпийских Игр.
С 2019 года Международный олимпийский комитет принял решение определять следующих хозяев Олимпийских Игр внутренним решением.
После того, как комитет выбирает место проведения, они сотрудничают с возможными организаторами.
Именно таким образом было принято решение провести Олимпийские Игры-2030 во Франции, а именно в Ницце и в Альпах. Следующие Игры – в 2034 году – пройдут в американском Солт-Лейк-Сити, где уже проходили в 2002-м.
Кроме того, Швейцария, претендовавшая на проведение Игр в 2030 и 2034, может стать организатором ОИ-2038.
Где пройдут зимние Олимпийские игры?
- 2026 - Милан-Кортина-д'Ампеццо
- 2030 - Ницца и Альпы
- 2034 - Солт-Лейк-Сити
- 2038 - Швейцария
Напомним, что следующие Летние Олимпийские Игры пройдут в 2024 году во французском Париже.
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