Франции отдадут еще одну Олимпиаду, Солт-Лейк-Сити также снова примет Игры

С 2019 года Международный олимпийский комитет принял решение определять следующих хозяев Олимпийских Игр внутренним решением.

После того, как комитет выбирает место проведения, они сотрудничают с возможными организаторами.

Именно таким образом было принято решение провести Олимпийские Игры-2030 во Франции, а именно в Ницце и в Альпах. Следующие Игры – в 2034 году – пройдут в американском Солт-Лейк-Сити, где уже проходили в 2002-м.

Кроме того, Швейцария, претендовавшая на проведение Игр в 2030 и 2034, может стать организатором ОИ-2038.

Где пройдут зимние Олимпийские игры?

2026 - Милан-Кортина-д'Ампеццо

2030 - Ницца и Альпы

2034 - Солт-Лейк-Сити

2038 - Швейцария

Напомним, что следующие Летние Олимпийские Игры пройдут в 2024 году во французском Париже.

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