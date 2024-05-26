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Сборная Украины завоевала еще одну медаль на Чемпионате Европы по художественной гимнастике

Наши спортсменки завоевали еще одну бронзу.
26 мая, 18:44
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Таисия Онофрийчук / Getty Images

В столице Венгрии, Будапеште, проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.

В последний день турнира состоялись соревнования по групповым упражнениям с пятью обручами и с тремя лентами и двумя мячами, в которых участие приняла и сборная Украины.

В упражнениях с обручами украинки заняли пятое место с отставанием в 0.8 балла от третьего места. В упражнениях с тремя лентами и двумя мячами наши спортсменки еще в квалификации заняли третье место, уступив лишь Болгарии и Испании.

В финале украинки стартовали четвертыми и заняли промежуточное третье место, получив сначала 33.500 баллов, но после рассмотренного протеста украинкам повысили оценку до 33.900.

Первое и второе место завоевали Израиль и Испания с результатами 34.500 и 34.700 баллов.

Отметим, ранее бронзу на чемпионате Европы по художественной гимнастике завоевала Таисия Онофрийчук, для которой эти континентальные соревнования дебютные.

Чемпионат Европы-2024 по художественной гимнастике

Групповые упражнения

  1. Испания - 34.700
  2. Израиль - 34.500
  3. Украина - 33.900

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина художественная гимнастика чемпионат Европы

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