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Зеленский поздравил Магучих с установлением мирового рекорда

Президент Украины не прошел мимо выдающегося достижения Ярославы.
Вчера, 21:06
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих с установлением мирового рекорда.

Глава государства отметил, что победа Ярославы является для нашего народа очень нужной.

"Поздравляем выдающуюся украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих и ее команду с установлением нового мирового рекорда по прыжкам в высоту: 2,10 метра!

Ярослава побила предыдущий рекорд, который продержался 37 лет, и продемонстрировала всему миру настоящую украинскую волю к победе.

Спасибо тебе, Ярослава, за то, что так высоко подняла украинский флаг и одержала эту победу для нашей страны и народа. Каждая такая победа является невероятно важной для нашей силы и единства", - написал Владимир Александрович в своих соцсетях.

Отметим, предыдущий рекорд принадлежал Стефке Костадиновой из Болгарии, которая установила его в 1987 году

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