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Харлан рассказала, какой видит свадьбу со своим итальянским возлюбленным

Украинка хочет современный праздник, однако, с соблюдением определенных традиций.
Сегодня, 17:27
Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Instagram
Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Instagram

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в свежем интервью поделилась деталями своих отношений с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Ольга рассказала о том, как парень реагировал на украинские блюда.

«Вообще удивить итальянцев очень трудно со своей кухней и традициями. Я делала голубцы - им очень понравилось. Прям так, чтобы борщ я не делала, потому что они не едят супы так сильно.

И мне кажется, Джиджи не так сильно любит борщ. Но когда он был в Николаеве, мама сделала трехлитровую кастрюлю борща, и я ему сказала: «Пожалуйста, съешь. Потому что это же очень важно». Он такой: «Конечно». Ну, ему понравилось».

Также Харлан поделилась тем, как адаптировалась к традициям семьи своего парня.

«Когда у нас еще было Рождество 7 января, они меня спрашивали: «Когда у вас Рождество?» Я такая: «7 января». Сейчас я говорю: «Все прекрасно. Наконец-то празднуем вместе, все хорошо».

В семье у Джиджи традиция такая. У него очень большая семья, 15 кузенов у него есть - он пытался сказать мне все имена, и только года 4 назад я все выучила. И у них на Рождество такая традиция, что они все встречаются. Неважно, кто где - они все встречаются, приезжают и рассказывают поэзию.

Поэзия - это как колядка, какие-то стихи. Ну и, конечно, я тоже. И я рассказывала на украинском языке. Но они 3 года сначала: «Класс, класс, класс!», а потом такие: «Может, хватит?» - типа, в этом плане. Я такая: «Хорошо». Но когда мы поженимся, все же украинские традиции будут, должны быть. Я считаю так: это ваша территория, но извините».

Напоследок девушка рассказала о том, какой она видит свою свадьбу с Самеле.

«Думаю, что свадьба будет в этом году. У меня была уже свадьба, и традиции были также. Я могу сказать, что самые главные традиции украинской свадьбы я возьму, но не все. Мне кажется, что она будет более такая модернизированная.

Какие возьму? Я думаю, что я рушник взяла бы. Я ему рассказывала, что у нас есть такая традиция, что моей маме, свекрови, надо мыть ноги. Он сказал: «Это очень интересно, но нет». Но мы так смеялись. Ну, посмотрим, я еще подумаю», - сказала Харлан.

Напомним, ранее Ольга отреагировала на фейковые новости о своей смерти .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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