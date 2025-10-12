Оливейра снова триумфует. Результаты турнира UFC в Рио-де-Жанейро

В ночь на 12 октября прошёл UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро.

Главное сражение вечера прошло между Чарльзом Оливейрой и Матеушем Гамротом. Во втором раунде Чарльз Оливейра одолел поляка приёмом удушения сзади.

THE LION DOESN'T CARE IF HIS OPPONENT CHANGES‼️@CharlesDoBronxs add another submission to his resume at #UFCRio! pic.twitter.com/ifmEmX5IdT — UFC (@ufc) October 12, 2025

Помимо этого боя, второй по значимости на вечере UFC состоялась встреча Дэйвесона Фигередо и Монтела Джексона. В этом поединке Фигередо вырвал победу у Джексона единогласным решением судей.

Другие результаты вечера:

Висенте Луке (23-12-1) проиграл Йоэлю Альваресу (24-3) единогласным решением судей — 26-30, 26-30, 26-30.

Джоната Диниз (9-2) уступил Марио Пинто (11-0) нокаутом во втором раунде.

Рикардо Рамос (17-8) проиграл Каану Офли (12-4-1) сабмишеном в первом раунде.

Лукас Алмейда (15-5) проиграл Майклу Асвеллу (11-3) техническим нокаутом в первом раунде.

