Оливейра снова триумфует. Результаты турнира UFC в Рио-де-Жанейро

Оливейра победил Гамрота в главном бою турнира UFC Rio.
Вчера, 10:55       Автор: Валентина Чорноштан
UFC Fight Night 261 / Getty Images
UFC Fight Night 261 / Getty Images

В ночь на 12 октября прошёл UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро.

Главное сражение вечера прошло между Чарльзом Оливейрой и Матеушем Гамротом. Во втором раунде Чарльз Оливейра одолел поляка приёмом удушения сзади.

Помимо этого боя, второй по значимости на вечере UFC состоялась встреча Дэйвесона Фигередо и Монтела Джексона. В этом поединке Фигередо вырвал победу у Джексона единогласным решением судей.

Другие результаты вечера:

  • Висенте Луке (23-12-1) проиграл Йоэлю Альваресу (24-3) единогласным решением судей — 26-30, 26-30, 26-30.

  • Джоната Диниз (9-2) уступил Марио Пинто (11-0) нокаутом во втором раунде.

  • Рикардо Рамос (17-8) проиграл Каану Офли (12-4-1) сабмишеном в первом раунде.

  • Лукас Алмейда (15-5) проиграл Майклу Асвеллу (11-3) техническим нокаутом в первом раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чарльз Оливейра

