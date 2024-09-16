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Реванш Оливейры и Чендлера официально анонсирован

Американский боец получит шанс поквитаться за поражение бразильцу.
Сегодня, 07:58
Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра / Getty Images
Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра / Getty Images

Реванш бывшего чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейры (34-9) и американца Майкла Чендлера (23-8) официально подтвержден.

Бой состоится 16 ноября на UFC 309 на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Источник: ufc.com

Чендлер летом должен был провести поединок с Конором Макгрегором, но ирландец получил травму.

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Первый поединок Оливейры и Чендлера прошел в мае 2021 года, а победу техническим нокаутом во втором раунде одержал бразилец.

Отметим, что в рамках UFC 309 также состоится бой чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и Стипе Миочича (20-4).

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