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UFC в Париже: Ганн отправил в нокаут Туивасу, Уиттакер победил Веттори единогласным решением

Вашему вниманию результаты всех поединков турнира.
Сегодня, 09:23
Ганн - Туиваса / Getty Images
Ганн - Туиваса / Getty Images
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В ночь с субботы на воскресенье состоялся турнир UFC Fight Night 209 на арене Accor в Париже.

Возглавил данное событие поединок двух тяжеловесов Сирил Ган (1 строчка рейтинга) и Тая Туивасы (3 номер рейтинга). Француз в третьем раунде сумел отправить в нокаут австралийца, который во второй пятиминутке чуть не совершил аналогичное со своим оппонентом, однако челюсть Гана ощутила куда меньше ударов, ввиду чего боец сумел устоять и победить.

В соглавном поединке выступали средневесы Роберт Уиттакер (номер 1 в рейтинга) и Марвин Веттори (номер 2 в рейтинге). Бой прошел всю дистанцию в три раунда, по итогам которых судьи отдали победу австралийцу единородным решением.

Остальные результаты боев UFC в Париже:

Нассурдин Имавов победил Хоакина Бакли единогласным решением судей;

Роман Копылов победил Алессио ди Кирико нокаутом в третьем раунде;

Уильям Гомис победил Ярно Эрренса решением большинства судей;

Натаниэль Вуд победил Чарльза Жордена единогласным решением;

Абусупьян Магомедов победил Дастина Штольцфуса техническим нокаутом в первом раунде;

Насрат Хакпараст победил Джона Макдесси единогласным решением судей;

Фарес Зиам победил Михала Фиглака единогласным решением судей;

Бенуа Сен-Дени победил Габриэля Миранду техническим нокаутом во втором раунде;

Кристиан Куинонес победил Халида Таху техническим нокаутом в первом раунде;

Стефани Эггер победил Эйлина Переса удушающим приемом во втором раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC
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