Нейт Диаз рассказал, против кого хотел бы провести следующий бой

Экс-боец UFC в полусреднем весе Нейт Диаз хочет провести бой с актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном.

"Я буду драться только со Скалой. В остальном, я хорош", – написал Диаз в твиттере.

Im only going to fight the rock

Otherwise I’m goood — Nathan Diaz (@NateDiaz209) September 21, 2022

Напомним, 11 сентября Диаз завершил карьеру в UFC, победив на UFC 279 удушающим приемом в четвертом раунде Тони Фергюсона.

Ранее сообщалось, что Нейт Диаз может продолжить карьеру в Bellator.