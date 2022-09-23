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Нейт Диаз рассказал, против кого хотел бы провести следующий бой

Американец намерен побить известного актера и бывшего рестлера.
Сегодня, 17:41
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images
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Экс-боец UFC в полусреднем весе Нейт Диаз хочет провести бой с актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном.

"Я буду драться только со Скалой. В остальном, я хорош", – написал Диаз в твиттере.

Напомним, 11 сентября Диаз завершил карьеру в UFC, победив на UFC 279 удушающим приемом в четвертом раунде Тони Фергюсона.

Ранее сообщалось, что Нейт Диаз может продолжить карьеру в Bellator.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Нейт Диаз
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