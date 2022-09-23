Нейт Диаз рассказал, против кого хотел бы провести следующий бой
Американец намерен побить известного актера и бывшего рестлера.
Экс-боец UFC в полусреднем весе Нейт Диаз хочет провести бой с актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном.
"Я буду драться только со Скалой. В остальном, я хорош", – написал Диаз в твиттере.
Im only going to fight the rock— Nathan Diaz (@NateDiaz209) September 21, 2022
Otherwise I’m goood
Напомним, 11 сентября Диаз завершил карьеру в UFC, победив на UFC 279 удушающим приемом в четвертом раунде Тони Фергюсона.
Ранее сообщалось, что Нейт Диаз может продолжить карьеру в Bellator.