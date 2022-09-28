О’Мэлли: Собираюсь надрать зад Петру Яну

Боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что является фаворитом в бою против бывшего чемпиона Петра Яна.

"Рядовые фанаты считают, что Петр разберет меня, ведь я андердог 3-к-1 или типа того. Меня это малость удивляет, хоть и понимаю их точку зрения.

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Но я считаю, что я лучше, чем Петр Ян, и собираюсь выйти и надрать ему зад. Высокоуровневые бойцы видит, что я – достойный ублюдок, а не просто любитель, который показывает всякое сумасшедшее дерьмо. У меня есть солидные навыки", – сказал О’Мэлли в интервью Helen Yee Sports.

Напомним, бой американца и россиянина состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.