Гэтжи: Бой Махачева и Оливейры может быть экстремально скучным

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи высказался о предстоящем бое между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

"Бой может быть потрясающим, но может быть и экстремально скучным. Махачев, скорее всего, победит решением, но от Оливейры я жду зрелища.

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Я думаю, что тот, кто будет висеть на задней ноге, тот и проиграет. Но я не вижу, чтобы Махачев отступал, и Чарльз возьмет на себя обязательства в атаке. Может ли Махачев бросить Оливейру? Это, наверное, самый важный вопрос", – сказал Гэтжи в интервью BJPenn.

Напомним, поединок Махачев - Оливейра за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.