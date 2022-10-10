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Гэтжи: Бой Махачева и Оливейры может быть экстремально скучным

Американец опасается вязкого стиля обоих бойцов.
Сегодня, 12:40
Джастин Гэтжи / Getty Images
Джастин Гэтжи / Getty Images
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Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи высказался о предстоящем бое между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

"Бой может быть потрясающим, но может быть и экстремально скучным. Махачев, скорее всего, победит решением, но от Оливейры я жду зрелища.

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Я думаю, что тот, кто будет висеть на задней ноге, тот и проиграет. Но я не вижу, чтобы Махачев отступал, и Чарльз возьмет на себя обязательства в атаке. Может ли Махачев бросить Оливейру? Это, наверное, самый важный вопрос", – сказал Гэтжи в интервью BJPenn.

Напомним, поединок Махачев - Оливейра за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC джастин гэтжи
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