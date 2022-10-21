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Тренер Оливейры поделился геймпланом на бой с Махачевым

Бразилец должен быстро расправиться с оппонентом.
Сегодня, 16:58
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images
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Сисеро Коутиньо, тренер экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры, высказался о предстоящем бою за вакантный титул в легком весе с Исламом Махачевым.

"Чарльз прекрасно знает плюсы и минусы Махачева. У нас есть определенный план. Мы понимаем, что бой скорее всего пройдет в борьбе.

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Согласно нашему плану, Чарльз должен задушить Махачева во втором или третьем раунде", – сказал Коутиньо в интервью ТАСС.

Напомним, бой Махачев - Оливейра состоится 22 октября и возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Чарльз Оливейра
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