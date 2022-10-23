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Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе

Российский боец после удачного нокдауна воспользовался положением соперника.
Сегодня, 00:39
Махачев - Оливейра / Getty Images
Махачев - Оливейра / Getty Images
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В субботу, 22 октября, в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби состоялся главный бой вечера между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Российский боец с первых секунд стал доминировать в октагоне, переведя уже на первых минут на канвас экс-чемпиона. Бразилец, несмотря на мощный прессинг оппонента, смог отзащищаться и уйти на перерыв с легким рассечением под бровью.

Во втором раунде Махачев сумел отправить Оливейру в нокдаун, после чего сразу настиг соперника внизу и закрепил "треугольник" руками. Спустя пару секунд сопротивления бразилец сдался.

Таким образом россиянин стал новым чемпионом UFC в легком весе, добыв 11-ю победу кряду.

Ранее сообщалось, что Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев Чарльз Оливейра
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