UFC 281: прогноз на бои турнира

На легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден Нью-Йорке состоится очередное шоу от промоушена Ultimate Fighting Championship - UFC 281.

Событие пройдет в ночь с 12 на 13 ноября и будет разделено на три этапа – ранний предварительный кард, предыдущий кард и главный кард.

В рамках последнего пройдут пять поединков, два из которых будут чемпионскими, а главным противостоянием станет битва за чемпионство в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

Коэффициенты и ставки на бои UFC 281

В мейн-карде турнира в большинстве своем будут поединки между соперниками, в которых обычно можно выделить фаворита, но они точно не будут односторонними. Может кто-то сможет преподнести сюрприз и "завалить" ставки любителям букмекерских контор?

Исраэль Адесанья (ч) - Алекс Перейра

Победа Адесаньи: 1,55

Победа Перейры: 2,55

Бойцы уже не раз встречались в октагоне, однако до этого было по правилам кикбоксинга. Тогда дважды победил Перейра, причем однажды нокаутом. Сейчас сражение пройдет по правилам UFC.

Несмотря на негативное прошлое, фаворитом боя является Адесанья. Интересно будет посмотреть, как новозеландец постарается найти ключ к победе над бразильцем.

Прогноз ISPORT: победа Перейры

Адесанья / Источник: Getty Images

Карла Эспарса (ч) - Чжан Вейли

Победа Эспарсы: 4,20

Победа Чжан: 1,25

Если в мужском чемпионском поединке именно чемпион является незначительным фаворитом по мнению букмекеров, то у женского претендентка имеет гораздо больше шансов на победу.

Интересно также, что Чжан в 2021 году дважды проиграла Роуз Намаюнас, а вот Карла Эспарса в мае ее избила и завоевала чемпионский пояс.

Прогноз ISPORT: победа Чжан

Дастин Порье – Майкл Чендлер

Победа Порье: 1,53

Победа Чендлера: 2,5

Вывеска – достойная главного боя целого события, но на UFC 281 это только "третий" бой. Оба бойца не так давно имели свои чемпионские поединки за титул в легком дивизионе, но оба проиграли Чарльзу Оливейри.

Теперь судьба свела их друг с другом. Может быть, победитель этого боя получит еще один шанс побороться за пояс?

Прогноз ISPORT: победа Порье

Фрэнки Эдгар - Крис Гутьерес

Победа Эдгара: 2,7

Победа Гутьерреса: 1,43

В этом поединке важно говорить не о фаворите, а о том, что для Эдгара это будет последнее сражение в его профессиональной карьере. Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории намерен уйти на пенсию после этого поединка.

Его соперником является Гутьеррес, который в последних восьми боях проиграл только раз. Сомнительно, что Эдгар сможет оказать ему сопротивление, но вдруг он "хлопнет дверью"?

Прогноз ISPORT: победа Гутьерреса

Дэн Гукер - Клаудио Пуэльес

Победа Гукера: 1,8

Победа Пуэльеса: 1,95

Бой очень равных соперников, а потому будет интересно следить за ходом противостояния. Хукер работает ногами, а Клаудио сосредоточен на борьбе. Два разных стиля, но один победитель.

Прогноз ISPORT: победа Пуэльеса