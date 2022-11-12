iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC признался, что увеличил половой орган

О’Мэлли поделился увлекательной историей.
Сегодня, 15:25
Шон О’мэлли / Getty Images
Шон О’мэлли / Getty Images

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли рассказал историю о том, как увеличил свой половой орган.

"Это могло помочь с обхватом и эффективностью. Поэтому я такой: "Хорошо, мне не впервые вставлять иглу в свой агрегат, давайте мне укол, доктор".

Это оказалось больнее, чем я думал. А меня заверили, что это не так уж и больно.

Читайте также: Роналду подозревается в увеличении пениса при помощи ботокса

У меня был выбор, кто будет делать укол: парень или девушка. Я сказал, что хочу, чтобы это была горячая врачиха. Она схватила мой болт, и он тут же начал подниматься.

Я такой: "Черт побери, простите". Затем вошел доктор-мужчина и сказал: "Хочешь, я подержу твою руку?", и у меня упал", – рассказал О’Мэлли в интервью MiddleEasy.

Отметим, данную практику зачастую используют многие порноактеры, чтобы их половые члены выглядели в сценах намного крупнее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
UFC 281: прогноз на бои Адесаньи, Порье и Вейли UFC 281: прогноз на бои Адесаньи, Порье и Вейли
Адесанья: Никто не знает, кто победит нокаутом в нашем бою с Перейрой Адесанья: Никто не знает, кто победит нокаутом в нашем бою с Перейрой
О’Мэлли после победы над Яном считает себя лучшим боксером в UFC О’Мэлли после победы над Яном считает себя лучшим боксером в UFC
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол17:20
Экс-защитник Арсенала: Зинченко полностью оправдывает свой трансфер
Европа16:58
Артета: Арсенал находился в тяжелом состоянии, а сейчас мы можем им гордиться
Европа16:32
Брентфорд на последних секундах матча вырвал победу над Манчестер Сити
ММА16:06
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:50
Холанд мог прошедшим летом стать футболистом Баварии
ММА15:25
Топовый боец легчайшего дивизиона UFC признался, что увеличил половой орган
Бокс14:58
Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа
Бокс14:52
Менеджер Уайлдера сделал прогноз на бой Фьюри - Усик
14:32
Стартует чемпионат Великобритании по снукеру: анонс турнира
Киберспорт14:30
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK