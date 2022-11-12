Топовый боец легчайшего дивизиона UFC признался, что увеличил половой орган

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли рассказал историю о том, как увеличил свой половой орган.

"Это могло помочь с обхватом и эффективностью. Поэтому я такой: "Хорошо, мне не впервые вставлять иглу в свой агрегат, давайте мне укол, доктор".

Это оказалось больнее, чем я думал. А меня заверили, что это не так уж и больно.

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У меня был выбор, кто будет делать укол: парень или девушка. Я сказал, что хочу, чтобы это была горячая врачиха. Она схватила мой болт, и он тут же начал подниматься.

Я такой: "Черт побери, простите". Затем вошел доктор-мужчина и сказал: "Хочешь, я подержу твою руку?", и у меня упал", – рассказал О’Мэлли в интервью MiddleEasy.

Отметим, данную практику зачастую используют многие порноактеры, чтобы их половые члены выглядели в сценах намного крупнее.