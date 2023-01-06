Джейк Пол вызвал на два боя Нейта Диаза

Видеоблогер Джейк Пол вызвал на два боя экс-бойца UFC Нейта Диаза. Американский ютубер хочет провести боксерский поединок и бой по правилам ММА.

"Я бы победил Нейта Диаза в бою по ММА. Он ничего не может.

Я так сосредоточен на том, чтобы это противостояние состоялось, что предложил Нейту Диазу сделку на два боя: сперва мы с ним побоксируем, а еще через шесть месяцев проведем бой по правилам ММА в PFL. Если это не показать яйца, тогда не знаю, что еще.

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Нейт Диаз, я собираюсь противостоять тебе в твоем чертовом виде спорта. Сделка на два боя, давай сделаем это", – сказал Пол в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Напомним, недавно Джейк Пол подписал контракт с бойцовской лигой PFL. Кроме того, американец будет зарабатывать не менее 50% доходов с продажи платных трансляций, а их поединки будут транслироваться на платформах ESPN и DAZN.