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Стерлинг отказался драться с Сехудо в марте

Англичанину помешала травма.
Сегодня, 11:55
Стерлинг и Сехудо / Getty Images
Стерлинг и Сехудо / Getty Images

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что не сможет провести бой с Генри Сехудо в марте.

"У меня все еще порван бицепс. Это мне придется снова с этой травмой проводить тренировочный лагерь, а затем драться с парнем, который сильнее в борьбе...

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Чтобы выступить на 100%, мне нужна здоровая рука. Не считаю Сехудо легким соперником. Увидите ли вы меня в клетке в марте? Думаю, что нет", – сказал Стерлинг в интервью MMA News.

Напомним, Сехудо не выходил в октагон с мая 2020 года после победы над Домиником Крузом техническим нокаутом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Генри Сехудо алджамейн стерлинг

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