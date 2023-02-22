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Оливейра объявил имя следующего оппонента

Бразилец встретится в октагоне с Дариушем.
Сегодня, 17:33
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра заявил, что проведет бой против Бенеила Дариуша.

"Лев из легкого веса голоден и готов к охоте", – написал Оливейра в соцсетях.

По словам бразильца, данный поединок состоится на турнире UFC 288 в ночь на 7 мая в Лас-Вегасе (Невада). При этом в UFC пока не объявляли о бое официально.

Кроме того, на заглавном постере можно увидеть также Алджамейна Стерлинга, который весьма вероятно будет противостоять бывшему двойному чемпиону Генри Сехудо.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в легком весе завел аккаунт на OnlyFans.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Чарльз Оливейра

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