Доминирующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Шевченко проиграла титул Грассо

Недооценка соперницы привела к фатальной ошибке и потере пояса.

В воскресенье, 5 марта, в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе Валентина Шевченко защищала свой титул в наилегчайшем весе против Алексы Грассо.

Чемпионка из Киргизии очень неспешно начала бой, пытаясь нащупать для себя удобную дистанцию. В свою очередь мексиканская претендентка готова была подстраиваться под любые условия.

Шевченко неспешно била по голове и корпусу Грассо, однако та терпела и наносила удары в ответ. Алекса ждала своего момента, чтобы удивить чемпионку.

С каждым раундом Валентина теряла уверенность, отдавая ее претендентке, которая почувствовала кровь в четвертом раунде.

Мексиканка нашла момент, чтобы запрыгнуть на спину чемпионке, накинув "рюкзак" и взяв на удушающий оппонентку. Как бы Шевченко не терпела, ей пришлось постучать после длительного захвата шеи.

ALEXA GRASSO SHOCKS THE WORLD 😱🌎 pic.twitter.com/JAkHZqoGLU — SportsCenter (@SportsCenter) March 5, 2023

Таким образом, Валентина впервые с 2017-го года уступила в октагоне, а 29-летняя мексиканка впервые подняла над головой заветный пояс.

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