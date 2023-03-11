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Сехудо подерется со Стерлингом за пояс UFC в легчайшем весе

Двойной чемпион возвращается в октагон.
Сегодня, 13:57
Генри Сехудо / Getty Images
Генри Сехудо / Getty Images

Бой между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом за пояс в легчайшем весе станет главным событием на UFC 288.

Турнир пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Действующий чемпион дивизиона Стерлинг проведет третью защиту титула против экс-двойного чемпиона.

Отметим, на турнире также пройдет бой в легком весе между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой.

Ранее сообщалось, что Сехудо намерен судиться с бойцами, которые обвиняют его в употреблении допинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Генри Сехудо алджамейн стерлинг

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