Экс-чемпион UFC в тяжелом весе похвастался фотографией со Шварценеггером

Нганну рад встретиться с легендой кино и бодибилдинга.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну поделился в соцсетях фотографией с Арнольдом Шварценеггером.

Судя по серии фотографий, опубликованных камерунцем, его встреча с 75-летней звездой Голливуда состоялась в спортивном зале.

"Для меня было честью встретиться с легендой", – написал Нганну в инстаграме.

Источник: Instagram

Напомним, что в начале текущего года 36-летний Фрэнсис Нганну официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. Свой следующий бой тяжеловес собирается провести в профессиональном боксе.

Ранее Нганну завил, что имеет устную договоренность о бое с Уайлдером.