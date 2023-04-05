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Кормье: Макгрегор помог Хабибу стать суперзвездой

Ирландец прославил на весь мир дагестанского спортсмена.
Сегодня, 18:54
Хабиб - Конор / Getty Images
Хабиб - Конор / Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье заявил, что Хабиб Нурмагомедов стал звездой благодаря бывшему чемпиону в легком и полулегком весе Конору Макгрегору.

"Он помог возвыситься двум моим лучшим друзьям. Людям, которых я люблю и ценю больше всех. Конор помог Хабибу стать суперзвездой, а Порье после боя с ним достиг такого уровня популярности, о котором раньше и не мечтал.

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Конор помогает не только себе, но и своим соперникам. Особенно тем, которые могут его победить", – сказал Кормье в интервью ESPN MMA.

Напомним, в очном бою Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом, защитив титул в легком весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов

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